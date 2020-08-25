Belediye Başkanı Asya'dan Malazgirt Zaferi mesajı Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Asya, mesajında, Malazgirt Zaferi ile Anadolu'da yeni bir medeniyetin inşa edildiğini ve bu zaferin köklü, zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu belirtti.

Malazgirt Zaferi'nin sadece Türk tarihini değil dünya tarihinin de akışını değiştirdiğine vurgu yapan Asya, şunları kaydetti:

"Sultan Alparslan'ın askeri dehası ile kazanılan zafer kardeşlik ruhu ile başarıya ulaştı. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu'nun Türkiye halklarından başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt Zaferi ve sonrasında yaşananlar bunun göstergesidir. Bu büyük medeniyet birikiminin mirasçıları olarak bütün bereketiyle bize kucak açan bu topraklarda, barış ve kardeşliği yükseltmeye, birlik ve beraberliğimizi korumaya, huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA