Belediye Başkanı Arı ve belediye ekipleri gece mesaisinde

20.08.2019 10:40

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz içme suyu sağlayabilmek amacıyla şehrin yaklaşık 40 yıllık ana isale hattının yenileme çalışması gece yarısına kadar sürdü. Çalışmaları sahada takip eden Belediye Başkanı Rasim Arı, "Şehrimizin altyapıdaki makus talihini değiştirmek adına gücümüz yettiğince çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, mevcut içme suyu kuyularından mahallelere su taşıyan isale hattında yenileme çalışmasının ikinci etabını da tamamladı. Çok sayıda belediye personeli ve iş makinesinin görev aldığı çalışmalar sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak gece yarısına kadar sürdü. Yapılan çalışma ile birlikte eskiyen ve sık sık sorun çıkaran pik ve asbest su boruları daha sağlıklı ve uzun ömürlü pole etilen (PE) borularla değiştirildi.

Gece yarısı çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin su sorununu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar çalışacaklarının sözünü verdi.

Yapılan çalışmalarla hem bazı mahallelerde sık sık yaşanan su arızalarının önemli derecede azaltılacağını hem de vatandaşların daha sağlıklı ve temiz içme suyuna kavuşacaklarını vurgulayan Belediye Başkanı Rasim Arı, bu çalışmaların kısa sürede tamamlanması için tüm belediye ekiplerinin üstün bir gayret göstererek çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Şehrin su sorununu tamamen çözene kadar altyapı çalışmalarını sürdüreceklerini ve bu çalışmaların ihtiyaç duyulan tüm mahallelere yayılacağını kaydeden Arı, "Vatandaşlarımız su kesintilerinden mağdur oluyorlar ama gelecek yıllarımızı kurtarmamız için bu çalışmaları yapmamız şart. Yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan görüntüleri gördünüz. Bu şehrin insanlarına sağlıklı ve temiz su içirmek bizim görevimiz. En az 40 yıllık içme suyu borularını sağlıklı ve uzun ömürlü borularla değiştiriyoruz. Bunu yaparken de tüm ekibimiz insan üstü bir gayretle çalışıyor. Vatandaşlarımızın bu durumu anlayışla karşılayacağını düşünüyor, gösterdikleri sabır ve verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Bu hizmetler daha güzel, daha modern bir Nevşehir için şart." diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA