Belediye Başkanı Arı, terminalde incelemelerde bulundu

Belediye Başkanı Rasim Arı, beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte sabah saatlerinde Nevşehir Belediyesi tarafından kentin vitrini olan terminali daha iyi şartlara ulaştırmak ve hem vatandaşları hem de Nevşehir'e gelen misafirleri mağdur etmemek için başlatılan iyileştirme çalışmalarını denetledi.

Terminalde vatandaşlara kolaylık sağlayacak elektronik yolcu bilgilendirme sistemi kurulumu, arttırılan güvenlik tedbirleri, yolcuların tek bir noktadan giriş ve çıkışlarının sağlanması ve şehir içi otobüs ve taksilere daha kolay ulaşabilmeleri için yapılan düzenlemeler hakkında bilgiler alan Arı, çevre ve peyzaj düzenleme çalışmalarını izledi.

Terminal işletmecileri, otobüs firması yöneticileri ve yolcularla da bir süre sohbet eden Arı, terminali daha modern ve güzel bir gale dönüştürmek için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Nevşehir'in daha yaşanılabilir ve dünyaca tanınan bir kent haline gelmesi için birçok projenin üretildiğine işaret eden Başkan Arı, "Terminal Nevşehir'in tanıtımı açısından çok önemli bir nokta. Terminal ziyaretçilerin Nevşehir'e, Nevşehir'in de dışarıya açılan kapısıdır. Terminal Nevşehir'in vitrini konumundadır. Bu yüzden terminalin işletilmesini önemsiyoruz. Tesisin işletimindeki kalite artarak devam edecek." dedi.

Kaynak: Bültenler