Belediye Başkanı Arı, Spor toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik'i ziyaret etti
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Belediye Başkanı Arı, Spor toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik'i ziyaret etti

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Arı, Spor toto Teşkilat Başkanı Bozgeyik'i ziyaret etti
24.06.2020 17:29 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:34

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi'nin devam eden ve gerçekleştirilecek olan çeşitli projelerine ilişkin Ankara'da temaslarda bulundu.

Bu kapsamda Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'i ziyaret eden Başkan Arı, Bozgeyik ile Nevşehir Belediyesi'nin spor yatırımlarına ilişkin bir süre görüş alışverişinde bulundu.

Nevşehir'i Türkiye ve Avrupa'da spor ile anılan bir kent yapma hedefinde olduklarını belirten Arı, ziyarete ilişkin sosyal medya hesaplarından "Spor Toto Teşkilat Başkanımız ve kıymetli dostumuz Bünyamin Bozgeyik ile beraber şehrimize spor alanında yapacağımız mega projelerimizin son durumunu görüştük. Gençler, sporseverler, top peşinde koşacaklar hazır mıyız?" notuyla yaptığı paylaşımda kısa sürede kente yeni müjdeler verileceğini duyurdu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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