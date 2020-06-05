Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'de izmarit atan kişiye ibretlik ceza yazılacak" Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'de izmarit atan kişiye ibretlik ceza yazılacak" Arı: "Lütfen, rica ediyorum izmaritleri yere atmayın" Nevşehir Belediyesi kentin çeşitli noktalarına izmarit kutusu yerleştirdi Nevşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına vatandaşların sigara...

Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'de izmarit atan kişiye ibretlik ceza yazılacak"

Arı: "Lütfen, rica ediyorum izmaritleri yere atmayın"

Nevşehir Belediyesi kentin çeşitli noktalarına izmarit kutusu yerleştirdi

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına vatandaşların sigara izmaritlerini cadde ve sokaklara atmasını önlemek amacıyla sigara izmarit kutusu yerleştirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşların çevre temizliğine önem vermesi amacıyla kentin çeşitli noktalarına sigara izmarit kutuları yerleştirildi. İzmarit kutularında bazı sanatçıların ve takımların isimleri yer alırken vatandaşlar sigara izmaritlerini en çok hangi sanatçıya ve hangi takımı destekliyorsa oraya atmaları sağlanacak. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından bizzat Gülbahçe parkı önüne sigara izmarit kutusu yerleştirirken Belediye Başkanı Rasim Arı açıklamasında zabıta ekiplerine talimat verdiğini ve sokağa izmarit atan bir kişiyi gördüklerinde ibretlik ceza yazılacağını söyledi. Arı, "Biz çeşitli vesilelerle özellikle çevre bilincini oluşturmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla farklı projeler yapıyoruz. Zaman zaman şehrimizdeki rastgele çöp atımını engellemek için zaman zaman izmaritlerin sokağa rast gele atılmaması için farklı projeler yapıyoruz. Daha önce biliyorsunuz getirdiği kilogramına göre farklı hediyeler vermiştik. Ama bu bilinci devam ettirmemiz lazım. Ekip arkadaşlarıma şunu söyledim. Biz bu şehirde rastgele çöp atılmasını özellikle izmarit atılmasının ortadan kaldırmak amacıyla mutlaka bu çalışmanın devamını sağlamamız lazım dedim. O kapsamda şimdi de maalesef bazı kardeşlerimiz farklı noktaları içtikleri izmaritleri atıyor. Rica ediyorum. Yeniden bir şehir imar ediyoruz. Altyapısı ile çevre düzenlemesiyle yeşil bantlarıyla ne olur bu konuda biraz daha hassasiyet gösterelim. Kendimiz atmadığımız gibi çevremizdeki kardeşlerimizin de içmiş olduğu sigaraları lütfen rastgele yere atmasını engelleyelim. O yüzden daha fazla cazip hale getirmek amacıyla farklı sanatçılardan oluşan ve futbol takımları Nevşehir Belediyesspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş sigara izmarit alanları koyduk. Diyoruz ki en azından sigara izmaritlerinizi buraya atın hanginiz daha çok hangi sanatçıyı tutuyorsunuz, hanginiz daha çok takıma sempati duyuyorsunuz onu görürüz. Bu aslında bir özendirme olacak. Belki sigara izmaritinin rastgele ortaya atılmasına engel olur diye bunu düşündük. ve bugün şehrin farklı noktalarında bu izmarit kutularını koyacağız. Kararlıyız, şehri mutlak manada temiz tutacağız. Az önce arkadaşlarımıza kesin ve net bir talimat verdim. Sigara izmaritini yere atan bir kardeşimizi bulun ve ibreti alem için ona öyle bir ceza yazın ki bir daha kimse sigara izmaritini yere atmaya cesaret edemesin. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Bu kadar güzel bir şehir bu kadar yatırım yapılan bir şehre tekrar istirham ediyorum, rica ediyorum. Sigara izmaritlerini rastgele yerlere atmayalım" dedi.

"İzmarit atanı görürsem uyaracağım"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sigara izmarit kutularının vatandaşlarının kullanımına sunulduğunu ve bundan sonra da kendisinin de sigara atan bir kişi gördüğünde bizzat uyaracağını söyledi. Arı, " Bu uygulamayı deneyeceğiz en azından denemeden bilemezsiniz. Ama biz bu ayrıcalığın oluşması için hem bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Bizzat da kendim sokakta izmarit atan bir kardeşimi görürsem uyaracağım. ve zabıtalarımıza da bu konuda net bir talimat verdim" diye konuştu.

Kaynak: İHA