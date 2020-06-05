Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'de izmarit atan kişiye ibretlik ceza yazılacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'de izmarit atan kişiye ibretlik ceza yazılacak"

Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'de izmarit atan kişiye ibretlik ceza yazılacak" Arı: "Lütfen, rica ediyorum izmaritleri yere atmayın" Nevşehir Belediyesi kentin çeşitli noktalarına izmarit kutusu yerleştirdi Nevşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına vatandaşların sigara...

05.06.2020 16:02 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:08

Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'de izmarit atan kişiye ibretlik ceza yazılacak"

Arı: "Lütfen, rica ediyorum izmaritleri yere atmayın"

Nevşehir Belediyesi kentin çeşitli noktalarına izmarit kutusu yerleştirdi

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi tarafından kentin farklı noktalarına vatandaşların sigara izmaritlerini cadde ve sokaklara atmasını önlemek amacıyla sigara izmarit kutusu yerleştirildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşların çevre temizliğine önem vermesi amacıyla kentin çeşitli noktalarına sigara izmarit kutuları yerleştirildi. İzmarit kutularında bazı sanatçıların ve takımların isimleri yer alırken vatandaşlar sigara izmaritlerini en çok hangi sanatçıya ve hangi takımı destekliyorsa oraya atmaları sağlanacak. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından bizzat Gülbahçe parkı önüne sigara izmarit kutusu yerleştirirken Belediye Başkanı Rasim Arı açıklamasında zabıta ekiplerine talimat verdiğini ve sokağa izmarit atan bir kişiyi gördüklerinde ibretlik ceza yazılacağını söyledi. Arı, "Biz çeşitli vesilelerle özellikle çevre bilincini oluşturmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla farklı projeler yapıyoruz. Zaman zaman şehrimizdeki rastgele çöp atımını engellemek için zaman zaman izmaritlerin sokağa rast gele atılmaması için farklı projeler yapıyoruz. Daha önce biliyorsunuz getirdiği kilogramına göre farklı hediyeler vermiştik. Ama bu bilinci devam ettirmemiz lazım. Ekip arkadaşlarıma şunu söyledim. Biz bu şehirde rastgele çöp atılmasını özellikle izmarit atılmasının ortadan kaldırmak amacıyla mutlaka bu çalışmanın devamını sağlamamız lazım dedim. O kapsamda şimdi de maalesef bazı kardeşlerimiz farklı noktaları içtikleri izmaritleri atıyor. Rica ediyorum. Yeniden bir şehir imar ediyoruz. Altyapısı ile çevre düzenlemesiyle yeşil bantlarıyla ne olur bu konuda biraz daha hassasiyet gösterelim. Kendimiz atmadığımız gibi çevremizdeki kardeşlerimizin de içmiş olduğu sigaraları lütfen rastgele yere atmasını engelleyelim. O yüzden daha fazla cazip hale getirmek amacıyla farklı sanatçılardan oluşan ve futbol takımları Nevşehir Belediyesspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş sigara izmarit alanları koyduk. Diyoruz ki en azından sigara izmaritlerinizi buraya atın hanginiz daha çok hangi sanatçıyı tutuyorsunuz, hanginiz daha çok takıma sempati duyuyorsunuz onu görürüz. Bu aslında bir özendirme olacak. Belki sigara izmaritinin rastgele ortaya atılmasına engel olur diye bunu düşündük. ve bugün şehrin farklı noktalarında bu izmarit kutularını koyacağız. Kararlıyız, şehri mutlak manada temiz tutacağız. Az önce arkadaşlarımıza kesin ve net bir talimat verdim. Sigara izmaritini yere atan bir kardeşimizi bulun ve ibreti alem için ona öyle bir ceza yazın ki bir daha kimse sigara izmaritini yere atmaya cesaret edemesin. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Bu kadar güzel bir şehir bu kadar yatırım yapılan bir şehre tekrar istirham ediyorum, rica ediyorum. Sigara izmaritlerini rastgele yerlere atmayalım" dedi.

"İzmarit atanı görürsem uyaracağım"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sigara izmarit kutularının vatandaşlarının kullanımına sunulduğunu ve bundan sonra da kendisinin de sigara atan bir kişi gördüğünde bizzat uyaracağını söyledi. Arı, " Bu uygulamayı deneyeceğiz en azından denemeden bilemezsiniz. Ama biz bu ayrıcalığın oluşması için hem bu tür faaliyetlere devam edeceğiz. Bizzat da kendim sokakta izmarit atan bir kardeşimi görürsem uyaracağım. ve zabıtalarımıza da bu konuda net bir talimat verdim" diye konuştu.

Belediye Başkanı Arı: 'Nevşehir'de izmarit atan kişiye ibretlik ceza yazılacak'

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Haber
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
2 çocuk annesi komşusuna aşık olan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı Haber
2 çocuk annesi komşusuna aşık olan genç dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı Haber
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı Haber
Karabük'te koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi, 18 işçi karantinaya alındı
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Haber
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
Ev yangınında cesedi bulunan kişinin öldürüldüğü belirlendi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bursa'da polisi memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
Kadın müşterisini darp eden taksi şoförünün 2 yıla kadar hapsi istendi
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Leyla Güven Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Erken Ebru Şallı Haldun Dormen Şahan Gökbakar
Spor Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mehmet Aurelio Bülent Korkmaz
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı Arı: "Nevşehir'de izmarit atan kişiye ibretlik ceza yazılacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 16:09:42. #1.14#
title