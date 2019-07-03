Belediye Başkanı Arı, Lale Caddesindeki yol çizgi çalışmalarını denetledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, gece saatlerinde Lale Caddesinde gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından başlatılan yol çizgi çalışmalarını denetledi.

Beraberinde başkan yardımcıları ve bazı birim müdürleri ile birlikte Ziraat Bankası Kavşağı ile Meteris Meydanı arasındaki Lale Caddesini gezen Başkan Rasim Arı, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Bir süre sıcak asfalt dökümünün ardından yolda yapılan güvenlik çizgisi çalışmalarını gözlemleyen Arı, yapımına başlanılan yeni aydınlatma sistemi ve yeşil bant çalışmaları hakkında da bilgi aldı.

Arı, Lale Caddesindeki incelemeleri sırasında karşılaştığı esnaf ve vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Lale Caddesinde yapımı süren yeşil bant, yaya kaldırımı düzenlemesi ve aydınlatma sistemi hakkında vatandaşların görüşlerini dinleyen Arı, caddenin kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacağını kaydetti.

Vatandaşlar ve Lale Caddesi esnafları da Arı'ya gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA