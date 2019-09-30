Belediye Başkanı Arı, "Kentimizin her köşesini modern altyapıya kavuşturacağız"

30.09.2019 16:20

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yapılan alt yapı çalışmaları ile Nevşehir'in geleceğine yatırım yaptıklarını vurgulayarak, "Daha sağlıklı, mutlu, huzurlu ve rahat bir yaşam için bu yatırımları gerçekleştirmemiz gerekiyor. İnşallah uzun yıllar çalışma yaptığımız bölgelerde bir daha altyapı inşaatı görülmeyecek. Hedefimiz kentimizin her köşesini aynı modern alt yapı standardına kavuşturmak." dedi.



Bir şehrin en önemli hizmetlerinden biri olan alt yapının zor ve meşakkatli ancak kalıcı işler olduğunu belirten Belediye Başkanı Arı, şehri sağlam bir alt yapıya kavuşturmadan üst yapının sağlıklı bir şekilde inşa edilemeyeceğini vurguladı.



Bu amaçla geçtiğimiz ay başlattıkları alt yapı atağı ile Belediye Binası önünden Forum AVM'ye uzanan Lale Caddesi ve Mustafa Parmaksız Caddeleri ile Saatçi Hoca Caddesi'nde ciddi bir yatırım yaparak alt yapı sorununu tamamen ortadan kaldırdıklarını ifade eden Arı, "Bu caddelerimizdeki 30-50 yıllık içme suyu borularımızı değiştirerek vatandaşlarımızı daha sağlıklı ve temiz içme suyu ile buluşturduk. Bunun yanında yaptığımız yağmur suyu drenaj hatları da bu caddelerimizde bundan böyle sağanak yağışlarda ortaya çıkan olumsuzluklara son verecek. Alt yapının ardından gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt, yaya kaldırımı ve yeşil bant çalışmaları ise caddelerimizin çehresini değiştirdi." dedi.



Eylül ayı içerisinde Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, Hastane Caddesi (Gözlükçüler Caddesi), Tahmis Caddesi, Ada Sokak, Belediye Caddesi, Gazhane Caddesi, Keçeciler Caddesi ve Şehit Haşim Gökmen Caddesi'nde başlatılan alt yapı çalışmalarının da tamamlandığını kaydeden Arı, bu bölgelerde sıcak asfalt serimi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Arı, "Şehir merkezimizin birçok bölgesinde vatandaşlarımız yağmur suyu hatları ve içme suyu hatları ile ilgili talepte bulundular. Hatlarımızın büyük bölümü çok eski ve sık sık sorun çıkarıyordu. Ayrıca o hatlardan gelen suların ne derece sağlıklı olduğu konusunda hep kafalarda soru işaretleri oldu. Birçok olumsuzluğun yaşandığı bu bölgelerimizden gelen altyapının iyileştirilmesi talebine biz kayıtsız kalamazdık ve söz verdik. Şimdi sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimizin en işlek caddelerini sağlam bir altyapıya kavuşturduk.



Sonrasında ise üst yapısı, kaldırımı yolu baştan aşağı yenilenecek. Nasıl diğer caddelerimizde değişime imza attıysak buralarda pırıl pırıl olacak" diye konuştu.



Belediye hizmetlerinde alt yapıya büyük önem verdiklerini ve çalışmalar sırasında tüm belediye ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştıklarını kaydeden Arı, bu süreçte bize destekleriyle kendilerine güç veren ve sabır gösteren vatandaşlara teşekkür etti. Arı şöyle konuştu;



"Böylesi güzide bir şehrin Belediye Başkanı olarak şehrimizi her alanda yaşanabilir bir yer haline getirmenin çabasındayız. Bu çalışmaları gerçekleştirirken tüm belediye çalışanlarımız büyük bir özveri gösteriyor. Hafta içi ve hafta sonunda sabahın erken saatlerinden başlayarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar hatta kimi günler sabaha kadar çalışan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bu şehre hizmet etmek için hep birlikte halkımıza söz verdik. Bu sözümüzü yerine getirmek için bütün gücümüzle, yorulmadan çalışacağız." - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA