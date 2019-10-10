Belediye Başkanı Arı'dan mahallelere spor tesisi müjdesi

10.10.2019 14:12

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, şehrin farklı noktalarına içerisinde 5 ayrı spor branşının yapılabileceği 10 tane spor tesisi ve 3 futbol halı sahanın yapılacağını açıkladı.



Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir'in farklı mahallelerine, içerisinde Badminton, Voleybol, Basketbol, Tenis ve Mini Futbol spor branşlarının gerçekleştirilebildiği spor tesislerinin ve 3 ayrı futbol halı sahasının yapılacağını müjdeledi. Bunla ilgili olarak yer tespit çalışmalarının tamamlandığını ve tesislerin yapımına kısa sürede başlanacağını belirten Arı, spor yatırımları konusunda Nevşehir'e sunduğu katkılardan dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.



Yapılacak olan tesislerin etrafının ağaçlandırılarak çevre düzenlemelerinin Nevşehir Belediyesi tarafından yapılacağını ifade eden Arı, "Gençlerimize eğitsel, sosyal, kültürel ve spor alanlarında destek olmayı hedefliyoruz" dedi.



Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek ve potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkan sağlamak amacıyla onları spora yönlendirmek istediklerini söyleyen Arı, "Nevşehir'de sporun yaygınlaştırılması ve spor altyapısının güçlendirilmesine çok önem veriyoruz. Sporu da sadece futboldan ibaret saymıyoruz tabi ki. Tüm branşlarıyla şehrimizin her yerinde sporu yaygınlaştırmak istiyoruz. Yapılacak olan bu tesislerle sporun farklı branşlarını gençlerimizin, çocuklarımızın bulunduğu mahallelere taşıyacağız. Bu sayede Türk sporuna yeni yıldızlar kazandıracağız. " diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA