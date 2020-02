Belediye Başkanı Arı'dan Esnaf Birimi' müjdesi

25.02.2020 10:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 10:22

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, istihdam ve kaynak üreten ve şehirdeki insanlara istihdam sağlayan kişilerin önünü açmak ve onların sorunlarını gidermekle mükellef olduklarını belirterek Nevşehir Belediyesi bünyesinde 'Esnaf Birimi' açılacağını açıkladı.



Belediye Başkanı Rasim Arı, göreve başlamasının ardından geçen 10 aylık süreçte neler yaptığını ve Nevşehir Belediyesi'nin 2020 yılı yatırım ve projelerini anlatmak üzere Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde meslek odası temsilcileri ile bir araya geldi.



Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çalışkaner ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı'nın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Arı, göreve gelmeden önce şeffaf ve hesap verebilen bir belediye hizmeti sunacaklarının sözünü verdiğini hatırlatarak, "Bu şehirde yaşayan herkesin belediyelerinin neler yaptığını ve yapacağını bilmeye hakkı var. Daha önce meclis üyelerimiz, sanayici ve iş adamlarımız, muhtarlarımız, siyasi parti yöneticilerimiz, basınımız ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelerek yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlattık. Bugünde şehrimizdeki esnaf kardeşlerimiz ile beraberiz. Bundan sonrada hesap vermeyi sürdüreceğiz. Geldiğimiz andan itibaren şehrimizin her bir kesimiyle iyi diyalog kuracağımızı söyledik. Şehrimizin her bir ferdiyle bir kardeşlik hukuku kuracağımızı belirttik. Aslında bu zor bir işti ve birçok kişinin de aklında soru işaretleri vardı. Bazıları bu sözlerin seçim döneminde seçim kazanmak amacıyla söylenmiş sözler olduğunu düşündü. Bizi yakın tanıyanlar bunu başaracağımızı zaten biliyordu ancak önyargılı olan kardeşlerimiz 'acaba' diyordu. Ama hamdolsun geldiğimiz süre içerisinde öncelikli olarak insanlarımızın ve şehrimizdeki her bir ferdin gönlüne dokunmaya özel gayret sarf ettik. 'Gurur ve kibire kapılmayacağız, bürünmeyeceğiz' dedik hamdolsun bürünmedik. Bu şehrin gerçek bir ferdi, gerçek bir evladı nasıl davranırsa öyle davranacağız." dedi.



Şehirdeki tüm kesimlere aynı eşit mesafede olduklarını ve bu şekilde davranmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Arı, şehrin gelişmesine katkı sağlayan, şehirde istihdam oluşturan esnaf, sanatkarlar ve iş insanlarına da her türlü desteği vereceklerini kaydetti.



Esnaf ve sanatkarların belediye ile ilişkilerini kuvvetlendirmek ve belediyeyi ilgilendiren konularda sorunlarının daha kısa sürede çözüme kavuşturulması amacıyla belediye bünyesinde 'Esnaf Birimi' kuracaklarını açıklayan Arı, "Bugünden sonra esnaf kardeşlerimiz ile ilgili belediyemizde bir birim kuruyorum ve bu birim başına da koordinatörlerimden birini getiriyorum. Bundan sonra esnaf kardeşlerimizin bütün sorunları bu birimimize iletilecek ve belediyedeki ilgili birimlerle kontağı bu birimimiz kuracak. Bu sayede sorunları kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Biz bu şehirde istihdam üreten, kaynak üreten, şehirdeki insanlarımıza istihdam sağlayan insanların önünü açmak ve onların sorunlarını gidermekle mükellefiz: Bizim temel felsefemiz bu. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'u nasıl idare ettiyse aynı şeyi yapacağımızı söyledik. Onlardan bir tanesi para kaynağını kontrol altına almak, ikincisi insan kaynağını kontrol altına almak ve üçüncüsü de sizi oraya getiren, onlar olduğu için belediye başkanı olduğunuz vatandaşla diyaloğu kesmemek." diye konuştu.



Konuşmasında daha sonra Nevşehir Belediyesi'nin 2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmalar ve belediyenin mali yapısına ilişkin esnaf ve sanatkarlara bilgi veren Başkan Arı, 2020 yılında gerçekleştirilecek altyapı ve üstyapı projelerini anlattı.



Nevşehir Kalesi etrafının turizme açılması, Karasoku Kentsel Dönüşüm Projesi, Spor Kompleksi, Kent Meydanı gibi projelerin detaylarını paylaşan Arı, 2020 yılında şehre değer katacak projeleri hayata geçirerek Nevşehir'i her alanda Türkiye'nin örnek kentlerinden biri haline getireceklerini kaydetti.



Arı'ya programın sonunda esnaf ve sanatkarlara yaptığı katkılardan dolayı Nevşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Pınarbaşı tarafından plaket verildi. - NEVŞEHİR

