Belediye Başkanı Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu
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Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Belediye Başkanı Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, devam eden altyapı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

10.04.2020 09:53 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:53
Belediye Başkanı Arı, çalışma alanlarında incelemelerde bulundu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, devam eden altyapı çalışmalarında incelemelerde bulundu.

2019 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarla şehrin birçok noktasını sağlıklı altyapıya kavuşturarak sıcak asfalt ile konforlu bir ulaşım sağlayan Nevşehir Belediyesi, bu yılda altyapı ve sıcak asfalt atağını sürdürüyor.

Bu kapsamda 2020 yılı başında tarihinin en büyük ihalesini gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, yıl içerisinde şehrin birçok noktasında altyapı yenileme, yaya kaldırımı, yeşil bant ve asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Hazırlanan stratejik plan çerçevesinde belediye ekipleri ilk etapta 3 ayrı mahallede altyapı çalışmalarına başlarken, Belediye Başkanı Rasim Arı çalışmaları yakından takip ediyor.

Beraberinde başkan yardımcıları ile birlikte altyapı çalışmalarının gerçekleştirildiği bölgelerde incelemelerde bulunan Arı, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Bir yandan şehirde korona virüs tedbirleri kapsamında yoğun bir mesai harcayarak dezenfekte çalışmalarını sürdürürken planlanan altyapı çalışmalarını da gerçekleştirmek istediklerini kaydeden Arı, altyapı çalışmalarının sona ermesi ile birlikte hızlı bir şekilde sıcak asfalt serimine başlayacaklarını ifade etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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