Belediye Başkanı Altınok: 'Haksız kazancın karşısındayız' - Haberler Ekonomi
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Belediye Başkanı Altınok: "Haksız kazancın karşısındayız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Belediye Başkanı Altınok:

Vatandaşların alım gücüne sekte vuracak her türlü haksızlığın karşısında olduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşlarımızın alım gücünü zayıflatacak olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısındayız" dedi.

Vatandaşların alım gücüne sekte vuracak her türlü haksızlığın karşısında olduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşlarımızın alım gücünü zayıflatacak olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısındayız" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok son günlerde gündemden düşmeyen fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için ilçedeki semt pazarlarında denetimlerde bulunmaya devam ediyor. Altınok, belediye zabıta ekiplerine de semt pazarlarında vatandaşın alım gücünü zorlayacak ürün satışına göz yumulmaması ve sıkı denetimlerin devam etmesi talimatını verdi.

"Haksız kazancın karşısındayız"

Semt pazarlarında sürdürdüğü denetimler sırasında fahiş fiyatlı ürün satılmaması konusunda pazarcıları uyaran Altınok, "Vatandaşlarımızın alım gücünü zayıflatacak olan her türlü haksız kazancın ve ticaretin karşısındayız. Semt pazarlarımızı, alışveriş merkezlerimizi ve marketlerimizi denetliyoruz. Fahiş fiyatlı ürün satışının yapılmaması yönünde işletme yetkililerimize uyarılarda bulunuyoruz. Fırsatçılık yapanları tespit ettiğimiz anda gerekli yasal cezai işlemleri uygulayacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bahanelerle fahiş fiyatı konulmamalı"

Marketlerde ve semt pazarlarındaki temel gıda ürünlerine nakliye fiyatları gibi çeşitli bahanelerle fahiş fiyat konulmaması konusunda da uyarılarda bulunan Altınok şunları aktardı:

"İlçemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı tek tek denetliyoruz. Semt pazarlarımızdaki sebze ve meyvelere fahiş bir fiyat uygulanmaması için ise günlük olarak kontrollerimizi sürdürüyoruz. Esnaflarımızdan da vatandaşımızı zorlayacak zamları yapmamalarını bekliyoruz. Vatandaşımızın mağdur edilmesine asla tahammülümüz yoktur. Zabıta ekiplerimiz de fahiş fiyatlı ürün satışına izin vermiyor. Vatandaşımız herhangi bir ürünü alırken fahiş bir fiyatla karşılaştığında zabıta birimimize ihbarda bulunabilir." - ANKARA

Belediye Başkanı Altınok: Haksız kazancın karşısındayız

Belediye Başkanı Altınok: Haksız kazancın karşısındayız

Belediye Başkanı Altınok: Haksız kazancın karşısındayız

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Belediye Başkanı Altınok: 'Haksız kazancın karşısındayız' - Haberler Ekonomi
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