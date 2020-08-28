Belediye başkanı, alkol bağımlısı vatandaşı tedaviye ikna etti
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Belediye başkanı, alkol bağımlısı vatandaşı tedaviye ikna etti

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, mahalle gezileri için gittiği Ahmet Başyurt Mahallesi'nde karşılaştığı alkol bağımlısı vatandaşı tedavi olmaya ikna etti.

Belediye başkanı, alkol bağımlısı vatandaşı tedaviye ikna etti
28.08.2020 10:46 | Son Güncelleme: 28.08.2020 10:49

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, mahalle gezileri için gittiği Ahmet Başyurt Mahallesi'nde karşılaştığı alkol bağımlısı vatandaşı tedavi olmaya ikna etti.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Ahmet Başyurt Mahallesi Muhtarı Zeki Koç ile birlikte mahalle sakinlerini ziyaret ederken, Hüseyin K. isimli alkol bağımlısı vatandaşla karşılaştı. Vatandaşın tedavi görmesi gerektiğini öğrenen Çelik, Hüseyin K.'yı ikna etmeye çalıştı. Vatandaşa 6 aylık ev kirası, gıda ve nakdi yardım yapacağını söyleyen Çelik, desteklerin karşılığında tedavi olması için söz istedi. Su borçlarının da ödenmesini talep eden Hüseyin K., alkol tedavisi görmek üzere hastaneye yatacağına söz verdi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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