Belediye Başkanı Alim Karaca da Katıldı; Yarımada'da Temizlik Çalışması Yapıldı
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Belediye Başkanı Alim Karaca da Katıldı; Yarımada'da Temizlik Çalışması Yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Alim Karaca da Katıldı; Yarımada'da Temizlik Çalışması Yapıldı

Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve daire amirlerinin katılımıyla, Fethiye'nin doğal güzelliklerinden birisi olan Yarımada'da da temizlik çalışması yapıldı.

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Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve daire amirlerinin katılımıyla, Fethiye'nin doğal güzelliklerinden birisi olan Yarımada'da da temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik kampanyasına Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve eşi Çiğdem Karaca, Belediye Başkan Yardımcıları Güzide Özkaya, Sabri Oğuz Bolelli ve daire amirleri de katılım sağladı. 50'ye yakın belediye personeli ile birlikte Yarımada'da yerlere atılan çöpler toplandı. Kıyı şeridinde yapılan temizlikte 5 bin 600 kg çöp toplandığı belirtildi. Belediye çalışanları yanı sıra belediye çalışanlarının ailelerinin de katılım sağladığı yarımada temizlik çalışmasında sosyal mesafe kurallarına dikkat edildiği görüldü. Maske ve eldiven takan tüm katılımcılar Fethiye'nin doğal güzelliği olan koylarda, körfez manzaralı temizlik çalışması yaptılar. Tersaneden başlayan çalışma Letonya Tatil Köyü'nün arka kısımlarına kadar devam etti.

Karaca, "Temiz bir Fethiye"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, yapılan çalışma ile ilgili olarak, "Türkiye'nin en iyi coğrafyasında yaşıyoruz. Fethiye'de yöneticilik yapan birisi olarak bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın daha refah ve huzurlu yaşamaları için mücadele veriyoruz. Bugün belediye başkan yardımcılarımız, daire amirlerimiz ve çalışan emekçi kardeşlerimizle birlikte Yarımada'da kapsamlı bir temizlik yapıyoruz. Sloganımız 'Temiz bir Fethiye!' Sadece atıklar için değil, belediyemizin her alanında şeffaf bir belediyecilik örneği gösterebilmek için 'Temiz Bir Fethiye' kampanyası yapıyoruz. Pandemiden dolayı geniş bir katılımlı bir etkinlik yapmak istemedik. Gerçekten Fethiye'yi seven, çevreci, çevreye duyarlı vatandaşlarımız var. İlerleyen günlerde, yine etkinliklerimiz sürecek. Katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

Belediye Başkanı Alim Karaca da Katıldı; Yarımada'da Temizlik Çalışması Yapıldı
Belediye Başkanı Alim Karaca da Katıldı; Yarımada'da Temizlik Çalışması Yapıldı
Belediye Başkanı Alim Karaca da Katıldı; Yarımada'da Temizlik Çalışması Yapıldı
Belediye Başkanı Alim Karaca da Katıldı; Yarımada'da Temizlik Çalışması Yapıldı
Belediye Başkanı Alim Karaca da Katıldı; Yarımada'da Temizlik Çalışması Yapıldı
Belediye Başkanı Alim Karaca da Katıldı; Yarımada'da Temizlik Çalışması Yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 10:16:29. #1.14#
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