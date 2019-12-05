Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz " Engelsiz Kafe hizmetini Hayata Geçiriyoruz."

05.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:09

Burdur'da bir Engelsiz Kafe'yi hayata geçireceklerini müjdeleyen Başkan Ercengiz, "Ben göreve geldikten sonra bir konuda sizlere söz verdim, gayret gösteriyorum, sizlerin yaşamını kolaylaştırmak için elimden geleni yapacağımı söylemiştim zaman zaman olanaklarımız el verdiği ölçüde biz bunları gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. " dedi.



Burdur Belediye Başkanlığı tarafından Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Cumhuriyet Yaşam Merkezinde akşam yemeği tertip edildi. Başkan Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz ve Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, yemekte masaları tek tek dolaşarak, engelli vatandaşlara ve ailelerine karanfil dağıttı.



Birlikte yenilen akşam yemeğinin ardından Burdur Belediyesi olarak engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını gayretle yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Öncelikle 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlamadan öte bir farkındalık günü olarak görüyor ve sadece bir gün değil her gün yurttaşımızın engellileri anlayabilmesi için bugünü empati günü olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü özellikle kıymetli engellilerimizin değerli aileleri, sizlerin gerçekten hakkı ödenmez, bizler sizlerin bir gün içinde neler yaşadığınızı değil yaşayabilmek, anlayabilmemiz bile mümkün değildir. Bu yüzden sizleri bir kez daha tebrik ediyor ve sizlere teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin emeğine sağlık, yüreğine sağlık bir anne baba olmaktan öte bir insan olmanın gereğini yerine getirdiğiniz için sağ olun" dedi.



Yöre Sanatçımız ve aynı zamanda Özel Eğitim Okulunda Müzik Öğretmenliği görevini sürdüren Arzu Gök, öğrencileri için sahne aldı. Hareketli türkülerle öğrencilerini coşturan Arzu Gök, zaman zaman mikrofonu öğrencilerine vererek, birlikte seslendirdi. Şölen gibi geçen programda, Başkan Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ve eşi, engelli çocukların arasına karışarak, birlikte oyun havası oynadı. Engelli çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Ercengiz, çocukların istekleri üzerine bol bol fotoğraf çektirdi.



Burdur'da bir Engelsiz Kafe'yi hayata geçireceklerini müjdeleyen Başkan Ercengiz, "Ben göreve geldikten sonra bir konuda sizlere söz verdim, gayret gösteriyorum, sizlerin yaşamını kolaylaştırmak için elimden geleni yapacağımı söylemiştim zaman zaman olanaklarımız el verdiği ölçüde biz bunları gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Eğer yetiştirebilmiş olsaydım size bir sözüm daha vardı, bu sözümü en kısa zamanda yerine getireceğim ve Burdur'da ilk defa Engelsiz Kafeyi hayata geçireceğiz. Sizlerin yararlanabileceği bu engelsiz kafede, engelli dostlarımızı çalıştıracağız. O engelli dostlarımızın emekleriyle engelli kardeşlerimize hizmet edip, sizlerin birlikte vakit geçirebileceği güzel bir mekanı yaratacağız" diye konuştu.



Her yıl geleneksel olarak düzenlenen programa, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, eşi Hülya Ercengiz, Vali Yardımcısı İbrahim Özkan, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ve eşi, CHP Kadın Kolları Başkanı Zinet Gezer, CHP Belediye Meclisi Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, Engelliler Derneği Başkanı Vural Kanrıcı ve Engelliler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA