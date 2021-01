Belediye Başkanı Albayrak, yağmur ve fırtınada zarar gören Şarköy ilçesinde incelemelerde bulundu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şiddetli yağmur ve fırtınada zarar gören Şarköy ilçesinde incelemelerde bulundu.

Albayrak, Yeniköy ve Kızılcaterzi mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri ile ilçeye giden Albayrak, bilgi aldı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaşanan olayla ilgili olarak bölgede hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Albayrak, burada yaptığı konuşmada, her koşulda vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

Yağış ve fırtınadan dolayı evleri ve araçları zarar gören vatandaşlar için üzgün olduklarını belirten Albayrak, şunları kaydetti:

"Can kaybının yaşanmamış olması tek tesellimiz. El birliğiyle vatandaşlarımızın yaraları sarılacaktır. TESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuzda. Her zaman, her durumda olduğu gibi yine halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Albayrak'a incelemeleri sırasında Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman