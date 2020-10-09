Belediye Başkanı Albayrak, hortumun yaşandığı Marmaraereğlisi ilçesini ziyaret etti

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şiddetli yağmur, fırtına ve hortum nedeniyle zarar gören Marmaraereğlisi ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şiddetli yağmur, fırtına ve hortum nedeniyle zarar gören Marmaraereğlisi ilçesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Albayrak, bölgede incelemelerde bulundu.

TESKİ Genel Müdürü İbrahim İçöz, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin de bulunduğu ziyarette, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri bölgede hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Albayrak, olaydan zarar gören esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi olarak her koşulda vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Marmaraereğlisi sakinlerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten çok vahim bir olay meydana gelmiş. Can kaybının yaşanmamış olması tek tesellimiz. El birliğiyle Marmaraereğlisi ilçemizin yaraları sarılacaktır. TESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı teyakkuzda. Her durumda olduğu gibi halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah bir daha böyle felaketler yaşatmasın."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf