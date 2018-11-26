Belediye Başkanı Aksoy, Hizmetleri Tanıttı

Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy, 4 yıldan bu yana hayata geçirdikleri 24 büyük projeyle ilçenin çehresini değiştirdiklerini söyledi.

Aksoy, düzenlediği gezi programıyla, göreve geldiği günden bu yana yapılan hizmetleri basın mensuplarına tanıttı.

Belediye olarak ilçeye 9 eser kazandırdıklarını, 7 park ve mesire alanı oluşturduklarını, ilçenin doğalgaza kavuştuğunu, alt ve üst yapıyı yenilediklerini belirten Aksoy, maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar için sosyal market kurduklarını anlattı.

Esentepe Mahallesi'nde 14 bin metrekare alan üzerine, 10 bin metrekare kapalı alana sahip yeni belediye hizmet binasını halkın hizmetine sunduklarını belirten Aksoy, Fuar Mahallesi'nde de 3 bin metrekare kapalı alana sahip Sergi ve Kongre Merkezi, Kültür Mahallesi'nde de 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip içinde kütüphane, etüt odaları, iş atölyeleri, bilgisayar odaları, satranç odaları, eğitim odaları, çocuk oyun odaları, çocuk uyku odaları, etkinlik odaları bulunan Bilgi Evi ve Kitap Kafe binası inşa ettiklerini anlattı.

Van Gölü'nün Tatvan sahilini tamamen yeşil alana dönüştürdüklerini, 7 park ve mesire alanı oluşturduklarını kaydeden Aksoy, "İşletme Mahallesi'nde 150, Sahil Mahallesi'nde 90, Çağlayan Mahallesi'nde 75, feribot iskelesinin yanında da 35 dönüm arsayı park ve mesire alanı olarak ilçeye kazandırdıklarını ifade eden Aksoy, buralara çocuk oyun grupları, oturma bankları, ışıklandırmalar, kamelyalar, spor grupları, bisiklet ve yürüyüş yolları oluşturduklarını aktardı.

İstasyon Mahallesi'nde 10, Pınarbaşı Mahallesi'nde de 3 dönüm yeşil alan ve park çalışması yaparak halkın hizmetine sunduklarını kaydeden Aksoy, şöyle devam etti:

"Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Sosyal Market açarak maddi durumu iyi olmayan vatandaşların buradan alışveriş yapmalarını sağladık. Kadınların sosyal faaliyetler yapabilecekleri lokal ve spor salonununu hizmete açtık. Bitlis Belediyesi ile Tatvan Devlet Hastanesi kavşağında yeni bir otogar inşa etmeyi planlıyoruz. Yeni bir mezarlık yapımı için kapsamlı bir proje hazırladık. Güneş enerjisi projemiz ise kısa sürede tamamlanacak. Belediyemiz, kendi elektriğini kendisi üretecek. Nemrut Dağı eteklerinde 20 bin metrekare alana kurulan paneller ile günlük 1000 KW elektrik üretimi yapılacak. İlçemize kazandırdığımız doğal gaz çalışmalarının yüzde 85'i tamamlanmış durumda. 22 mahalleyi kapsayan çalışmalarla ilçenin 40 yıldır devam eden alt yapı sorununu ortadan kaldırmayı planlıyoruz. Bu çalışmalar, 210 kilometre kanalizasyon ve 220 kilometre içme suyu hattının değişimi ile diğer projeleri de kapsıyor. Şimdiye kadar 8 mahallede alt yapı ve 5 mahallede de üst yapı çalışması tamamlandı. İlçemizde turizmi canlandırmak amacıyla Tekne Yanaşma İskelesi projemiz hayata geçirildi. 4 yıl içinde hayata geçirilen 24 büyük projemiz ve yaptığımız çalışmalar sayesinde ilçemiz bölgenin cazibe merkezi haline geldi."