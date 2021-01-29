Belediye Başkanı Akmurat: "Baskil Devlet Hastanesi E-1 statüsünde hizmet verecek"
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Belediye Başkanı Akmurat: "Baskil Devlet Hastanesi E-1 statüsünde hizmet verecek"

29.01.2021 14:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 15:00
Belediye Başkanı Akmurat:

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Devlet Hastanesinin E-1 statüsünde hizmet vereceğini belirtti.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Baskil Devlet Hastanesinin E-1 statüsünde hizmet vereceğini belirtti.

Akmurat yaptığı açıklamada, 2017 yılında hizmete giren 10 yataklı Baskil Devlet Hastanesinin bundan sonra E-1 statüsünde hizmet vereceğini belirterek, bu grupta yer alan hastanelerde kadın-doğum, genel cerrahi, dahiliye ve çocuk uzman hekim zorunluluğu bulunduğunu, bu branşlarda atama yapılacağını söyledi.

Hastanenin yeni statüsüyle ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Akmurat, bunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan KAPLAN

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