Belediye Başkanı Akkuş Mazbatasını Aldı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Iğdır'da Belediye Başkanlığını kazanan Yaşar Akkuş mazbatasını alarak görevine başladı.

Iğdır Adliyesinde Mazbatasını alan Belediye Başkanı Akkuş daha sonra Belediye'ye geçti. Belediyede tebrikleri kabul eden Yaşar Akkuş, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, 1981'de Iğdır'ın Yüzbaşılar köyünde dünyaya geldi. İş adamı olan Akkuş, evli ve 2 çocuk babası. - IĞDIR

Kaynak: İHA