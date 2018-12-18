Belediye Başkanı Akın, Spor Kulüpleriyle Bir Araya Geldi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Yönetim Kurulu Üyeleri ve spor kulüpleri yöneticileriyle bir araya geldi.

Akın, Gazhane Kültür Parkı'ndaki programda yaptığı konuşmada, belediye olarak sporun gelişmesi, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşıp spora yönelmesi ve bu anlamda kazanılacak başarılarla da kent tanıtımına katkıda bulunmak için çeşitli branşlarda spor kulüpleri kurduklarını söyledi.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerde olduğu gibi sportif anlamda da vatandaşlara hizmet verdiklerini belirten Akın, "Ayrıca spor kulüplerimize de imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Göreve başladığımız tarihten itibaren olduğu gibi bundan sonrada üzerimize düşen her konuda amatör spor kulüplerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Programa katılan dostlarımıza teşekkür ediyorum. Spora ve sporcuya her zamanki gibi destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Akın, ASKF yönetim kurulu üyeleri ve spor kulüpleri yöneticilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Kaynak: AA