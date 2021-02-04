Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret
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Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret

04.02.2021 15:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 15:06
Belediye Başkanı Akın'dan ziyaret

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye mücavir alan köylerini kapsayacak Yonca ve Silajlık Mısır Tarımını Geliştirme Projesi hazırladıklarını bildirdi.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, belediye mücavir alan köylerini kapsayacak Yonca ve Silajlık Mısır Tarımını Geliştirme Projesi hazırladıklarını bildirdi.

Akın, Bartın İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Gül'ü ziyaret ederek belediye meclis toplantısında kurulma kararı alınan Tarım Komisyonu ile ilgili bilgi verdi.

Tarım Komisyonunda kentte tarımın gelişimine katkı sağlayacak projelerin tespit edilip, iletilen projelerin değerlendirildiğini belirten Akın, çiftçilere gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Akın, şunları kaydetti:

"Bizim sorumluluk alanımızda mücavir alan içerisinde olup tarımla uğraşan vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımıza kanunlar çerçevesinde ne gibi destekler verebileceğimizi değerlendiriyoruz. Yeni kurulan Tarım Komisyonu'na iletilen projeleri inceleyeceğiz. Tarımın gelişimine katkı sağlayacak projeleri tespit etmek için çaba göstereceğiz. Çiftçi kardeşlerimize destek vereceğiz. Tarımla uğraşan vatandaşlarımızın sorunlarını bu komisyonumuzda değerlendireceğiz. Amacımız tarım işçilerinin sorununa kalıcı çözüm üretmek. Bunun için komisyonumuz ciddi bir çalışma yapacak."

Projenin amacının yem bitkileri tarımını geliştirmek ve desteklemek olduğunu ifade eden Akın, "Bu kapsamda da başvuru yapan her bir çiftçimize ortalama 5 dönüm alanda yonca ve silajlık mısır yetiştiriciliği yapmak üzere ihtiyaç duyulan tohumluk ve kompoze gübre için Bartın Belediyesi bütçesinden yüzde 50 hibe desteği vereceğiz. Proje ile köylerimizdeki hayvancılık işletmeleri yem maliyetlerinde tasarruf sağlayacaklar. Projemizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selim Bostancı

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