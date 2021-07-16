Belediye Başkanı Acar, kurban pazarını gezdi
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede kurulan kurban pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, ilçede kurulan kurban pazarını ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.
Sanayi Sitesi mezbaha mevkisinde kurulan pazarda, bayramın yaklaşmasıyla vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.
Kurban pazarını ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Acar, kurbanlık satışı yapan vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşların istek ve şikayetlerini de dinleyen Acar, hayırlı bayramlar diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan