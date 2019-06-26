Belediye Başkanı Acar, kaplıcaları denetledi

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyeye ait kaplıcaları denetledi.

Acar, denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçeye gelen misafirlerinin memnuniyetinin önemli olduğunu söyledi.

İlçede yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi ve kaplıcalarla termal turizme hizmet verdiklerini belirten Acar, "İlçemize gelen vatandaşlarımızın daha rahat, daha hijyenik ortamda dinlenmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA