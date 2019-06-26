Belediye Başkanı Acar, kaplıcaları denetledi
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyeye ait kaplıcaları denetledi.
Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, belediyeye ait kaplıcaları denetledi.
Acar, denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, ilçeye gelen misafirlerinin memnuniyetinin önemli olduğunu söyledi.
İlçede yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi ve kaplıcalarla termal turizme hizmet verdiklerini belirten Acar, "İlçemize gelen vatandaşlarımızın daha rahat, daha hijyenik ortamda dinlenmeleri için gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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