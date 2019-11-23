Belediye Başkanı Acar, Ekmek Festivali'ne katıldı
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Belediye Başkanı Acar, Ekmek Festivali'ne katıldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Ekmek Festivali kapsamında açılan stantları ziyaret etti.

23.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 23.11.2019 17:20
Belediye Başkanı Acar, Ekmek Festivali'ne katıldı

Belediye Başkanı , Ekmek Festivali kapsamında açılan stantları ziyaret etti.

Sosyal Tesislerinde düzenlenen festivalin ikinci gününde Acar, Kızılcahamam Belediyesinin standındaki gözleme, bazlama, baklava ve çöreklerin tanıtımını yaptı.

Vatandaşları Kızılcahamam'a davet eden Acar, ilçenin termal, kongre ve doğa turizmi anlamında oldukça geliştiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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