Belediye Başkan Yardımcısının başlattığı 'Kitap Okuma' kampanyasında okuyucular kitaplarını aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye Başkan Yardımcısının başlattığı 'Kitap Okuma' kampanyasında okuyucular kitaplarını aldı

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı 'Kırşehir kitap okuyor' kampanyasında okuyucular kitaplarını aldı.

Belediye Başkan Yardımcısının başlattığı 'Kitap Okuma' kampanyasında okuyucular kitaplarını aldı
18.07.2020 10:25 | Son Güncelleme: 18.07.2020 10:29

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı 'Kırşehir kitap okuyor' kampanyasında okuyucular kitaplarını aldı.

Belediye Sosyal Tesislerinde düzenlenen okuyucu buluşmasında konuşan Kayaoğlu, kitap tercihinin siyasal amaçlı olmadığını aksine insanları okumaya ve farklı bakış açılarına teşvik etmek için seçildiğini söyledi. Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile 'Öğrenmenin ve kişisel gelişimin yaşının olmadığını' belirten Kayaoğlu; "Kitap özel seçilmiş ve siyasi amaç güdülerek seçilmiş değil, yazara ait başka kitapları da okudum. Siyasi gibi görünse de kitap siyasi içerik taşımamakta" dedi. İnsanların okurken ve müzik dinlerken kutuplaşmaması gerektiğinin önemine dikkat çeken Kayaoğlu, "Sosyal medyamda yapılan çağrıya okurlar uydu. Sosyal medyam üzerinden '50. okuyucuya' diye çağrıda bulundum ama o bir formalite idi. Benim okuyuculardan dileğim kampanyanın sizler aracılığı ile büyütülerek kitap okunduktan sonra imzalayarak ya da imzalanmadan okumayan birine verilmesi yönünde, başkasının da okumasını sağlayarak okuma kampanyamızı genişletmiş oluruz" ifadelerini kullandı. Yapılan sosyal medya çağrısına uyan ve kitap alan Derya Demir, kitabın kişisel gelişim noktasında faydalı olacağını düşündüğünü söyledi. Kitabı okumadığını ve içeriğini merak ettiğini söyleyen Hatice Demir ise konuşmasında; "Başkan yardımcısı tarafından başlatılan etkinliği başarılı buldum. Kitabı da merak ediyordum. Kitabı okuduktan sonra okumayan birine hediye edeceğim" diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, başlattığı okuma kampanyası ile beğeni gönderen her 50 kişiye George Orwell' in 1984 Romanını hediye edeceği çağrısında bulunmuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti Politika
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı Güncel
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı Güncel
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi 3. Sayfa
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu Magazin
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
İstanbul'da gazetecinin uğradığı silahlı saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti
İstanbul'da gazetecinin uğradığı silahlı saldırıyı güvenlik kamerası kaydetti
Görüntülendiğini anlayan esnaf, poşeti maskeye çevirince renkli anlar ortaya çıktı
Görüntülendiğini anlayan esnaf, poşeti maskeye çevirince renkli anlar ortaya çıktı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Özel harekatçı olmak için dövmelerini sildirmeye giden gencin cildi çürümeye başladı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Azerbaycan'la yaşanan çatışmalarda ağır kayıp veren Ermenistan geri adım attı
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
Darbedilerek yol kenarına atılan baygın kadını vatandaşlar buldu
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın 'Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?' sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Seyfi Dursunoğlu'nun Mehmet Ali Birand'ın "Huysuz Virjin'den sıkılmadın mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Özgür Özel Erkan Akçay Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Filiz Akın Tuğba Özerk Huysuz Virjin Serenay Sarıkaya
Spor İrfan Buz Caner Erkin Ünal Karaman Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk Azerbaycan Türk Lirası Huysuz Virjin
Şu an buradasınız: Belediye Başkan Yardımcısının başlattığı 'Kitap Okuma' kampanyasında okuyucular kitaplarını aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 11:06:56. #1.15#
title