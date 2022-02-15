BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISINA KAR MASKELİ ŞÜPHELİDEN YUMRUKLU SALDIRI

BURSA'da Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik, kar maskeli bir şüphelinin yumruklu saldırısına uğradı. Çelik'in elmacık kemiği ve burnunda kırıklar olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında Kestel Belediyesi önünde meydana geldi. Kestel Belediye Başkan Yardımcısı Recep Alper Çelik, mesaiye başlamak için belediyenin olduğu caddeye geldi. Otomobilini otoparka park eden Çelik, belediye binasının önüne geldiği sırada, kimliği belirsiz kar maskeli bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Aldığı yumruk darbesiyle Çelik yere yığılırken, şüpheli plakası öğrenilemeyen aracına binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çelik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Çelik'in, elmacık kemiği ve burnunda kırıklar olduğu tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel