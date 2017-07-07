Belediye Başkan Yardımcısı Yenersoy, "Sahadaki Çalışmalarımızı Hızlandırdık"

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, belediyenin yaz dönemi çalışmalarını hızlandırdıklarını söyledi.



Belediye tarafından alt yapıdan, asfaltlamaya kadar birçok alanda eş zamanlı çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Yardımcısı Şemsettin Yenersoy, "Belediyemiz tarafından yaz dönemi için hazırladığımız program bulunuyor. Bunların başında yağmur suları hatları ile asfaltlama gelmektedir. Bunun yanı sıra kaldırım çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyoruz. Sahadaki tüm bu çalışmalarımızı yaz dönemi içinde tamamlayacağız" dedi.



Düzce belediyesinin arazide, projelere göre birçok yatırımı eş zamanlı olarak yürüttüklerini ifade eden Yenersoy, "Yaz dönemi içinde programladığımız işlerin başında asfaltlama gelmektedir. Çünkü bu yaz dönemi bittiğinde asfaltlanmamış hiçbir yolumuz kalmayacaktır. Yeni açılan yollarımız dahil olmak üzere alt yapısı tamamlanmış tüm yollarımız asfaltlanmış olacaktır. Asfaltlama ile birlikte kaldırımları da yapıyoruz. Her iki çalışmamız birçok mahallede takviye edilmiş ekiplerle gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra projelendirilmiş yatırımlarımız bulunuyor. Melensu Park Projesi, kapalı pazaryeri inşaatımız bunların başında geliyor. Buralarda da aralıksız çalışmalar sürdürülüyor. Dolayısıyla hemen hemen şehrin her köşesinde bir işi yürütüyoruz. Ayrıca rutin olarak gerçekleştirdiğimiz bakım ve onarım çalışmaları var. Belediyemiz idari ve teknik kadrosu, işçileriyle büyük bir özveri içinde çalışmaktadır" diye konuştu.



Başkan Yardımcısı Yenersoy, belediyedeki görevine ilişkin bir çok spekülasyon yapıldığını da işaret ederek, "Tüm bunlar asılsız haber ve yorumlardır. Ben görevimin başındayım. Görevimden ayrılmam söz konusu değildir. İşimize bakıyoruz, hizmetimize devam ediyoruz" dedi. - DÜZCE