Belediye Başkan Yardımcısı koronaya yenik düştü
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Belediye Başkan Yardımcısı koronaya yenik düştü

11.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:08
Belediye Başkan Yardımcısı koronaya yenik düştü

Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Gaziantep'in Şehitkamil İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

63 yaşındaki Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci, bir süre önce yakalandığı korona virüs nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. Bir süre önce durumu ağırlaşan Özçekeci, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde gece saatlerinde hayatını kaybetti.

1958 Gaziantep doğumlu Hayri Özkeçeci'nin evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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