Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti
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Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti

11.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:38
Belediye başkan yardımcısı koronavirüsten hayatını kaybetti

GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci (63) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GAZİANTEP'te Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Hayri Özkeçeci (63) koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Hayri Özkeçeci, durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı. Tedavisi süren Özkeçeci, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile ailesi ve sevenlerini yasa boğan Özkeçeci'nin cenazesi, öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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