Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Okan'dan Anlamlı Etkinlik

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkan Vekili Yardımcısı ve Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Murat Okan, kan davası nedeniyle boşaltılan Övecek köyü Güdümlü (Ofs) mezrasına dikkat çekmek için ilginç bir etkinliğe imza attı.

Murat Okan, futbol toplarının üzerine "Ofs'u içinde yaşat" yazısını yazdırarak, öğrencilere kan davasını anlattı. Okan, futbol toplarının dağıtımına Kıyıcak Mahallesi İlkokulundan başladı. Topları dağıtmadan önce konuşan Okan, dağın eteğinde bulunan mezrasını göstererek, "Ben bu mezrada dünyaya gelip zor şartlarda bir eğitim hayatı geçirdim. Bütün zorluklara rağmen okudum ve başardım. Sizler de azimle çalışırsanız başaracaksınız. Doğup büyüdüğüm yeri hiç unutamadım. Ancak şimdi orası boş. Çünkü kan davası nedeniyle herkes göç etmek zorunda kaldı. Toprağı çok verimli, ceviz ağaçları çok fazla. İnsanların boşaltmak zorunda kaldığı topraklarına geri dönmeleri halinde işsizlik sorunu da azalmış olacak, üretimin artmış olacağına inanıyorum. İşte bu yüzden dağıttığım topların üzerine 'Ofs'u içinde yaşat' diye yazdım. Belki barışa bir katkım olur ve Ofs'ta yeniden yaşam başlar. Bu proje gelecek nesillere örnek olacak. Artık hiçbir yerde kan davası olmaz inşallah. Bu gençler bizim geleceğimiz. Barışa katkı sunacağına inandığım bu sosyal hareketin bir parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum" dedi.

Okan, daha sonra öğrencilere futbol toplarını dağıttı. - VAN