Belediye Başkan Taşçı, Müteahhitlerle Buluştu

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, ilçede yatırım yapan müteahhitlerle bir araya geldi.

Taşçı, Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, hem yatırımcı müteahhitlerin hem de arsa ya da konut alan vatandaşların haklarını korumak, mağduriyetlerinin önüne geçmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Geçen yıl çıkan yeni tip imar uygulaması çerçevesinde müteahhitlerin ve arsa ya da konut alarak yatırım yapanların mağdur olabileceğini gördüklerini belirten Taşçı, "Büyükşehir ve Atakum Belediyesi'nin teknik elemanları ciddi bir inceleme ve çalışma yaptı. Belediye meclisimizden geçen bu notlar sayesinde ilçemizin hem yatırımlarla buluşmasının önünü açtık hem de yatırımcının yaşayabileceği sorunların önüne geçtik." dedi.



İlçede yeni imar uygulaması çerçevesinde dikey yapılaşmayı kontrol altına alacaklarını dile getiren Taşçı, 10 kat üzeri binaların ruhsat alamayacağını vurguladı.

Kentin güzelliklerini korumak, beton yapıların arasında kaybolmasını önlemek istediklerine işaret eden Taşçı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda dikey yapılaşmanın önüne geçmiş olacağız. Öte yandan kat adedi belli olmayan ve yol genişlikleri nedeniyle mağdur olan arsaların da kat adetlerini makul oranda yükselterek fayda sağladık." diye konuştu.



Geride kalan 3,5 yıllık görev süresine 79 proje sığdırdıklarını, Elektronik Belge Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemi ve Halkla İlişkiler Modülü gibi üç özelliği bir arada kullanan karadenizdeki tek belediye olduklarını anlatan Taşçı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Karadeniz Bölgesi'ndeki tek pilot belediyesinin Atakum Belediyesi olduğunu kmaydetti.

Taşçı, Atakum'un nüfusunun 200 bine yaklaştığını, bunun bilincinde hareket ettiklerini sözlerine ekledi.

Toplantıya, AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Atakum İlçe Başkanı Haluk Köksoy ile Atakum Belediye Meclis üyeleri katıldı.