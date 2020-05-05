Belediye Başkan Özdemir ve meclis üyeleri kan bağışında bulundu
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Belediye Başkan Özdemir ve meclis üyeleri kan bağışında bulundu

Belediye Başkan Özdemir ve meclis üyeleri kan bağışında bulundu
05.05.2020 23:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 23:10

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve belediye meclis üyeleri, iftardan sonra kan verdi.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve belediye meclis üyeleri, iftardan sonra kan verdi.

Özdemir ve meclis üyeleri, Ömer Halisdemir Meydanı'ndaki Türk Kızılayı kan toplama aracına iftardan sonra gelerek başlatılan kampanyaya destek verdi.

Son zamanlarda koronavirüsten dolayı kan stokunun azaldığını belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Biz de belediye meclis üyeleriyle birlikte bir farkındalık yapmak istedik ve belediye ekibi olarak kan bağışında bulunuyoruz. Bundan sonra kan bağışı aracı vatandaşlarımıza iftardan sonra gece 02.00'ye kadar hizmet verecek. Biz bugün açılışını yapıyoruz. Hayırlara vesile olur. Verdiğimiz kanlar bereketli olur ve birçok hastamıza şifa olur."

Belediye Başkan Özdemir ve meclis üyeleri kan bağışında bulundu

Kaynak: AA

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