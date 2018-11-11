Belediye Başkan Aday Adayı Yunus Dündar, Basın Mensuplarıyla Kahvaltıda Buluştu

Eczacı Yunus Dündar, CHP'den Belediye Başkan aday adayı olarak yerel basınla düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıda basın mensuplarıyla sohbet eden Dündar, "2019 Martında yapılacak olan yerel seçimler, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin CHP açısından bir ön hazırlığı ve olası bir başarıyla geleceğe umut vaad edecek bir seçim olduğunu değerlendiriyorum." dedi.

"Önemli olan bütün Ardahan'ın başkanı olabilmektir ve ben de bunu yapacağıma, partiyi ön plana değil de seçimden sonra bütün Ardahanlıyı kucaklayacağıma inanıyorum" diyen CHP Belediye Başkan aday adayı Dündar, "Cumhuriyet Halk Partisinde son genel seçimden sonra yaşananlar, CHP'ye gönül vermiş ve toplumda CHP'ye oy veren insanlar arasında kıs süreliğine de olsa bir umutsuzluğa neden olmuştu. Ama bu yerel seçimlerde yakalayacağımız başarı o umudu tekrara yeşertecek ve 2023 seçimlerine bizler umutla yürüyeceğiz. ve o başarıyı da o umutla birlikte yakalayacağız. Ardahan'da da bu başarıyı yakalama adına ben de bu yarışın içine dahil oldum. Potansiyelimiz olmasına rağmen yaklaşık 20 yıldır yerelde bu başarıyı yakalayamadık. Ama inanıyorum ki Türkiye'nin gelmiş olduğu bu noktada Ardahan'da gerekli duyarlılığı gösterecek ve 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'ne olan güvenini oylarıyla tekrar gerçekleştirecek ve başarıyı yakalayacağız. Yerel seçimlerde parti kimliğinden öte isimler biraz ön plana çıkmaktadır. 1983 yılından bu yana Üniversite dönemi hariç Ardahan'da yaşıyorum ve ben Ardahan'ı terk etmedim, Ardahan'ı seviyorum. Siyasi görüşüm herkes tarafından bilinmekte ama bu siyasi görüşümün insan ilişkilerinde hiç bir zaman ön plana çıkarmadım, herkesin görüşüne saygı duydum ve onlarda benim görüşüme saygı duydu. Bundan dolayı da aday adaylığı sürecinde aday olmam konusunda da biraz daha önde olduğumu düşünüyorum. Çünkü bu bir artıdır. Ardahan'da yaşayan birisinin Ardahan'ı yönetmesi ve seçimde başarıya ulaşması benim için bir artı olarak da görüyorum." diye konuştu.

Türkçe Ezan tartışmalarına da değinen Yunus Dündar, CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezanı gündeme getirip, gündemi değiştirmenin çok doğru olmadığını ve talihsiz bir açıklama olduğunu söyledi. Bu açıklamayı doğru bulmadığını da söyleyen Dündar, maksadını aşan bir açıklama olduğunu ifade etti. - ARDAHAN