Belediye bandosu sigaranın zararlarını sahurda manilerle anlattı

Amasya'da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla, ramazan ayı boyunca iftar ve sahur saatlerinde tarihi Harşena Kalesi'ne çıkarak konser veren belediye bandosu, sahur vaktinde manilerle sigaranın zararlarını anlattı.

İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Derneği Amasya Şubesince düzenlen programda, belediye bandosu sahurda, üstü açık otobüste konser vererek şehir turu attı.

Çeşitli parçaları seslendiren bando ekibi, şehrin belirli noktalarında durarak sigaranın zararlarını anlatan maniler söyledi.

Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, gazetecilere, sigaranın ülkemizde de dünyada da çok önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu anlattı.

Amasya'da vatandaşlara, iftar ve sahur vakitlerinin yaklaştığının bu yolla hatırlatıldığını ifade eden Nergiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada sahur programı nedeniyle her ilde sahur davulcularının olduğu ama Amasya'da sahur davulcusu yerine bir bando takımı var. Bu bando takımı 155 yıllık gelenek. Bugün bando takımı bizler için sigarayı bırakma da, farkındalık oluşturma adına parçalar seslendirdiler ve güzel maniler söylediler. Amasya'da 155 yıllık gelenek var, bando takımı ile sahura kaldırılıyor. Bando takımı bugün sağlık için çaldı ve söyledi. Bugün hem sahura kaldırdılar vatandaşımızı hem de sigarayı bırakmak adına bir farkındalık oluşturdular."

Yeşilay Derneği Amasya Şube Başkanı Yusuf Uludağ ise sigaranın diğer bağımlılıkların birici basamağı olduğunu vurgulayarak, "Bizde buna dikkati çekmek için bu yıl ramazan konseptiyle davulcuların mani söylemesi şeklinde yapacaktık fakat burada bulunan bando ekibimizin aracılığıyla, 150 yıllık bando ekibimizin aracılığıyla dikkati çekmek için bu organizasyonu yaptık" diye konuştu.

Kaynak: AA