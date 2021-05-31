Belediye, Bahçelievler Mahallesinde 'Taziye ve Kültür Evi' açtı
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Belediye, Bahçelievler Mahallesinde 'Taziye ve Kültür Evi' açtı

Belediye, Bahçelievler Mahallesinde 'Taziye ve Kültür Evi' açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmada Bahçelievler Mahallesinde 'Taziye ve Kültür Evi' açtı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşları ile ortak yürütülen çalışmada Bahçelievler Mahallesinde 'Taziye ve Kültür Evi' açtı.

Bahçelievler Mahallesi'nde faaliyet gösteren Erzurum Şenkaya Köşk Köyü Derneği ile işbirliği içerisinde hayata geçen taziye ve kültür evi projesi diğer mahallelerde de ihtiyaçlara göre uygulanacak. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, yerel yönetimlerin önemli görevlerinden birinin dernek ve sendikalarla ortak faaliyet yürütebilmek olduğunu söyledi. Ekicioğlu, açıklamasında; "Mahallerimizde taziye ve kültür evi projelerimizi hayata geçireceğimizin sözünü vermiştik. Yerel yönetimlerin demokrasimiz açısından en önemli görevlerinden biri de yerelde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve derneklerle istişare ederek vatandaşlara hizmet etmektir" dedi.

STK'lar ile istişare ile çalışmalar yürüttüklerini belirten belediye başkanı Ekicioğlu, "Biz de iş başına geldiğimiz günden beri sivil toplum kuruluşları ve derneklerle her konuda istişare içerisinde ve ortak akılla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu kapsamda Bahçelievler Mahallemiz'de faaliyet gösteren Erzurum Şenkaya Köşk Köyü Derneğimiz ile işbirliği doğrultusunda vatandaşlarımızın taziye, düğün, nişan ve çeşitli toplantılarını düzenleyecekleri taziye ve kültür evi projesini hayata geçirdik. Farklı mahallelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor. Kırşehir Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşları ve derneklerimizle her zaman ortak çalışma içerisinde olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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