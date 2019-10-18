Belediye atık su istatistikleri

18.10.2019 10:26

Türkiye'de geçen yıl kanalizasyon şebekeleriyle toplanan 4,8 milyar metreküp atık suyun yüzde 46,9'u akarsuya, yüzde 40,7'si denize boşaltıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılına ilişkin belediye atık su istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bin 399 belediyeden bin 357'sine kanalizasyon şebekesiyle hizmet verildiği belirlendi.

Kanalizasyon şebekeleriyle toplanan 4,8 milyar metreküp atık suyun yüzde 46,9'u akarsuya, yüzde 40,7'si denize, yüzde 3,1'i baraja, yüzde 1,4'ü göl-gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 7,5'i diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Boşaltılan atık suların yüzde 88,3'ü arıtıldı

Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 4,8 milyar metreküp atık suyun 4,2 milyar metreküpü (yüzde 88,3) atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 47,9'una gelişmiş, yüzde 27,6'sına biyolojik, yüzde 24,2'sine fiziksel ve yüzde 0,3'üne doğal arıtma uygulandı.

Arıtılan atık suyun yüzde 45,1'i akarsuya, yüzde 44,5'i denize, yüzde 2,5'i baraja, yüzde 1,2'si göl-gölete, yüzde 0,3'ü araziye ve yüzde 6,4'ü diğer alıcı ortamlara aktarıldı. Bu suların yüzde 2,3'ünün sanayi, tarımsal sulama gibi alanlarda yeniden kullanıldığı belirlendi.

Kanalizasyon şebekesiyle hizmet verilen belediye nüfusunun 2018 itibarıyla Türkiye nüfusu içindeki payı yüzde 90,7 olarak tespit edildi. Atık su arıtma tesisleriyle hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise yüzde 78,7 olarak hesaplandı.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesiyle deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarının 188 litre olduğu görüldü. Üç büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su miktarı İstanbul için 262 litre, Ankara için 126 litre ve İzmir için 176 litre oldu.

Kaynak: AA