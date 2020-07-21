Belediye asfalt sezonunu değerlendiriyor Asfalt sezonunu en iyi şekilde değerlendiren Elazığ Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü yol yapım ve yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni açılan bağlantı güzergahlarının yanı sıra merkeze bağlı civar köy ve beldelerde de çalışmalar gerçekleştiren ekipler, bu doğrultuda Sarıçubuk, Yemişlik ve Selli Köyü yollarında sathi kaplama çalışması yaptı.

Konuya ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak için 38 mahalle ve mücavir alan içerisine dâhil bütün noktalarda devam eden belediye çalışmalarının, en kısa sürede tamamlanarak hizmete hazır hale getirileceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler