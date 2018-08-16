Belediye Araçları Bayramda Yüzde 50 İndirimli Olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesinin resmi plakalı otobüsleri, Kurban Bayramı'nda vatandaşları yüzde 50 indirimli taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesinin işlettiği resmi plakalı otobüsler, Antray ile Müze ve eski mezbaha arasında hizmet veren nostalji tramvayı Kurban Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli yolcu taşıyacak.

İndirimli tarife 21 Ağustos Salı günü 00.00'da başlayacak, 24 Ağustos Cuma günü saat 24.00'te sona erecek.

Öte yandan vatandaşlar ulaşımla ilgili yaşadığı her türlü sıkıntı ve sorun için Ulaşım Çağrı Merkezi 606 07 07 numaralı telefonu arayabilecek.