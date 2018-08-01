Belediye Aracı Şarampole Yuvarlandı

Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanlığına ait bir araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Alınan bilgilere göre, Mardin'in Artuklu ilçesinde Diyarbakır yolu üzerinde bir kaza meydana geldi. Artuklu Belediyesi'ne ait araç kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada 4 belediye çalışanı hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - MARDİN