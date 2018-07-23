Belediye Aracı ile Minibüs Çarpıştı: 7 Yaralı
Mardin’de belediyenin ilaçlama aracı ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Mardin'de belediyenin ilaçlama aracı ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Mardin merkez Artuklu ilçesi Meydanbaşı mevkisinde 35 AAT 687 plakalı belediye ilaçlama aracı ile karşı yönden gelen 47 S 0281 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
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