Belediye araç parkına 8 araç kazandırdı

31.12.2019 14:52 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:57

Zonguldak Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyeler birliğinden hibe olarak gelen, 4 çöp aracı, 1 itfaiye, 1 kuka vidanjör, 1 beko lader kazıcı yükleyici ve 1 vidanjör olmak üzere toplam 8 aracın tanıtımı Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan tarafından gerçekleştirildi.



Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan Belediye Fen İşleri Şantiyesinde yeni alınan 8 aracın tanıtımı öncesi çalışanlarla birlikte toplu hatıra fotoğrafı çektirdi, ardından çalışanlarına balık ziyafeti sunarak, ızgaranın başına geçerek balık pişirdi.



Belediye Başkanı Ömer Selim Alan burada yaptığı açıklamada Belediyeye 9 ayda hibe araçlar kazandıklarını ve bundan dolayı Çevre Bakanı Murat Kurum ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür ederek, şunları kaydetti: "Bugün 2019'un son saatlerini yaşıyoruz, 2019 yılı Zonguldak için bana göre güzel geçti. inşallah 2020 bundan daha da güzel geçecek. Vatandaşımıza söz verdiğimiz vaat ettiğimiz, yıllardır beklediği hizmetleri inşallah hep beraber Meclis üyelerimizle beraber mesai arkadaşlarımızla beraber 2020 yılında birer birer hayata geçiririz. Ocak ayının ilk haftalarında İnşallah sizleri bunları birer birer ihale tarihini projeleri duyuracağız. 9 aydır görevdeyiz arkadaşlarımızla beraber hakikatten tüm mesai arkadaşlarımızla ve şantiyelerimizde ki emekçi mesai arkadaşlarımızla çok sık bir araya geldik ve onlara teşekkür etmek için hem de yeni yıllarında şimdiden tebrik etmek için bugün hava çok müsait olmasa da böyle bir organizasyon yapalım dedik. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah 2020 yılı bizim yılımız olur. 2020 yılında ön adımlarını atmaya temellerini atmaya kazmaya vurmaya hazırız. Bütün programımız da buna göre yaptık dediğim gibi şuan Zonguldak'ta çok güzel birlik beraberlik var İnşallah bu hizmet olarak çok kısa sürede Zonguldak'a yansıyacak. 2020'nin sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini temenni ederek hepinize teşekkür ediyorum. 9 ayda 7 tane aracı hibe aldık, Tabii ki başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a çok teşekkür ediyorum şükranlarımı sunuyorum. 3 tane büyük çöp kamyonu 1 tane ufak çöp kamyonu bir adet de vidanjör aldık.Fatma Şahin'e de teşekkür ediyorum, yeni itfaiye aracı bir de inşallah her sene bir bu kadar daha üstüne katarak araç filomuzu genişleteceğiz. Hizmet noktasında daha hızlı hareket etmek için daha hızlı reaksiyon göstereceğiz. Bu sene 7 araçla güçlendirip 2020'de inşallah artarak devam edecek" - ZONGULDAK

Kaynak: İHA