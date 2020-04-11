Belediye anonslar ile vatandaşları sosyal mesafe ve yoğunluk için uyardı
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Edremit Belediyesi, Balıkesir, Güncel

Belediye anonslar ile vatandaşları sosyal mesafe ve yoğunluk için uyardı

Balıkesir'de iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağının duyurulmasından sonra vatandaşlar sokaklara alışveriş için akın etti.

11.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:05
Belediye anonslar ile vatandaşları sosyal mesafe ve yoğunluk için uyardı

Balıkesir'de iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacağının duyurulmasından sonra vatandaşlar sokaklara alışveriş için akın etti. Bazı iş yerleri önünde oluşan yoğunluk sonrasında Edremit Belediyesi anons sistemi üzerinden vatandaşları uyarmak zorunda kaldı

İçişleri Bakanlığının aldığı karar sonrasında 30 büyükşehirde saat 24.00 itibariyle uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde ilçede binlerce vatandaş ekmek, temel gıda, eczane ihtiyaçları için sokağa çıktı. Şehir merkezinde yaşanan yoğunluk nedeniyle Edremit Belediyesi anons sistemi üzerinden sosyal mesafe ve iş yerleri önünde oluşan yoğunluklar nedeniyle duyurular yapıldı. Bir çok kişinin panik halinde yapılan anonslara rağmen sosyal mesafeye uymadığı ve yoğunluklar oluşturduğu gözlendi.

(Emrah Elmas/İHA)

Kaynak: İHA

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