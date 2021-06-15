Belediye ait 84 muhtelif iş yerleri ihale ile kiraya verilecek
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Belediye ait 84 muhtelif iş yerleri ihale ile kiraya verilecek

Belediye ait 84 muhtelif iş yerleri ihale ile kiraya verilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik Belediyesi şehir merkezinde mülkiyetinde bulunan 84 muhtelif iş yerini ihale ile kiraya verecek.

Bilecik Belediyesi şehir merkezinde mülkiyetinde bulunan 84 muhtelif iş yerini ihale ile kiraya verecek.

Bilecik Belediyesi'nin kent merkezi ve Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yer alan yazıhane ve iş yerleri, ihale ile kiraya verilecek. Bilecik Belediye Başkanlığı'ndan konu hakkında yapılan açıklamada, "Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait 84 adet iş yeri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek kiraya verilecektir. Söz konusu ihale, 24 Haziran perşembe günü Saat 10.00'da Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler ihale şartnamesini 250 lira karşılığında Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. Vatandaşlarımız, ihale hakkında detaylı bilgiler ve şartname için Bilecik Belediyesi kurumsal internet sitesini ziyaret edebilir. Ayrıca Bilecik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne başvurabilir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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