Belediye 40 kiracısından mart ayı sonuna kadar kira almayacak

Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinde kiracı olan esnaflardan bir müddet kira almama kararı aldı.

Ülke genelinde Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde birçok işyerleri kapatılıp çalışmazken, Pazaryeri Belediye Meclisi kararları ile mülkiyeti belediyeye ait işyerlerinde kiracı olarak duran esnaflardan bir müddet kira almama kararı aldı.

"40 kiracıdan mart ayı sonuna kadar kira almayacağız"

Pazaryeri Belediye Meclisi aralık ayı toplantısında önemli bir karar aldıklarını anlatan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Pazaryeri Belediyesi mülklerinde kiracı olarak bulunan 40 esnaf hemşehrimiz var. Korona virüs tedbirleri kapsamında esnaflarımız iş yerlerini açamıyor. Mayıs ayında meclis gündeminde aldığımız kararlar ile esnaflarımızdan kira almıyoruz. Pazaryeri Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanında olduk, olmayı da sürdüreceğiz. Kiracımız olan esnaflarımızdan Mart ayı sonuna kadar kira almamayı sürdüreceğiz. Onlara biraz olsun destek sağlamış olacağız" dedi.

Suya da zam yok

Öte yandan Başkan Tekin, 2020 yılında ilçede suya zam yapılmadığını belirterek, aralık ayı meclis toplantısında alınan kararların Pazaryeri'ne hayırlı olmasını dileyerek meclis üyelerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı