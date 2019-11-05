Belediye 345 kişiye evde bakım hizmeti sundu

05.11.2019 11:36

Gölbaşı Belediyesi'nin Evde Bakım Hizmeti'nden, 6 ayda 345 kişi yararlandı.

Gölbaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nce Evde Bakım Hizmeti'nde pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü, şeker ölçümü gibi birinci basamak sağlık hizmetleri ücretsiz olarak veriliyor. Gerek görüldüğü taktirde doktor muayenesi sonucu hasta, sağlık ekipleri gözetiminde en yakın hastaneye nakil ediliyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra insana doğrudan dokunan projelerin de önemli olduğunu belirterek, bu kapsamda 6 ayda 345 kişiye Evde Bakım Hizmeti sunduklarını söyledi.

Belediye imkanlarını vatandaşa sunduklarını vurgulayan Şimşek, "Evde bakım hizmetlerimiz ücretsiz. Tüm halkımızın mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayatlarını yaşam sürmesi için çalışıyoruz." dedi.

Kaynak: AA