Belediye 180 esnafın alacağını ödedi Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyeden alacağı olan 180 esnafın, yaklaşık 2 milyon TL'lik alacaklarının ödendiğini bildirdi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, belediyeden alacağı olan 180 esnafın, yaklaşık 2 milyon TL'lik alacaklarının ödendiğini bildirdi.

Geçmişten bugüne gelen hesaplarının kapatıldığını ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, "Ramazan Bayramı öncesi Kütahya Belediyesi'nin ilimiz esnaflarından yaptığı alış verişler karşılığında bugüne kadar ödenememiş olan küçük miktarları, 'vergi borcu yoktur' belgesini belediyemize gönderen tüm esnaflarımız olmak üzere 18-22 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık 180 esnafımıza 2 milyon TL civarında ödeme yapılarak bunların geçmişten bu güne gelen hesapları kapatıldı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA