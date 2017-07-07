Belediye, '1 Kap Su ve Mama Hayattır' Projesini Başlattı

Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından '1 Kap Su ve Mama Hayattır" projesi başlatıldı.



Sıcaklıklar nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme ve su ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla oluşturulan projede mahallelerde ve şehrin bazı bölgelerinde hayvanların su ve yiyecek bulacağı alanlar oluşturuldu.



Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından başlatılan proje hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, projenin bütün şehre yayılması için çalıştıklarını söyledi.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci açıklamasında, "Özellikle sıcak yaz aylarında sokak hayvanlarının su ve beslenme ihtiyacını gidermek amacıyla oluşturduğumuz projemizle sokak hayvanlarına hem AŞ hem de sevgi vereceğiz.



Belediye olarak sokak hayvanlarına karşı ilgisiz kalmak istemiyoruz ve onlara sahip çıkmaktan mutluluk duyuyoruz. Mahallelere ve şehir merkezinde bazı yerlere sokak hayvanlarının yiyecek ve su bulabileceği kaplar yerleştirdik.



Biz belediye olarak buraları kontrol edip yiyecekleri takviye edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da istediğimiz ellerinden geldiğince bu kapları boş bırakmamaları. Sıcak yaz aylarında 1 kap su veya mama koyarak çalışmalarımıza destek olmaları. Aşırı sıcaklarda herkesin evinin önünde bir kap su ve sokak hayvanlarının yiyebileceği mama veya buna benzer yiyecekler bırakmalarını rica ediyoruz" diye konuştu. - KIRŞEHİR