Beledi·ye mecli·si· toplandi

GİRESUN (Habermetre) - Giresun Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısını yaptı.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu başkanlığında gerçekleşen toplantıda gündemdeki maddeler görüşüldü. Oylamaya sunulan maddeler ilgili komisyonlara havale edildi.

Bu arada, artan otopark ihtiyacı için şehir merkezinde bölge otoparkı oluşturmak amacıyla Nizamiye mahallesinde uygulama İmar planında üniversite alanında kalan kayıtlı taşınmazın kamu yararı göz önünde bulundurularak katlı otopark şeklinde imar planına işlenmesi konusunun imar komisyonuna sevkine karar verildi.

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, kent merkezindeki otopark probleminin çözüme kavuşturulmasının Belediyenin asli görevi olduğunun altını çizerek: "Şehrimizin büyüme göstermesi, araç sayısının artması, zaten var olan otopark sorununun büyümesine vesile olmuştur. Otopark sorununun çözümü için tüm alternatifleri değerlendiriyoruz. " dedi.

Bir sonraki toplantının ise 10 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14. 00' da toplanması kararlaştırılarak oturum sonlandırıldı.

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