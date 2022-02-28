BELDEYE İNEN KURTLARIN, KÖPEĞE SALDIRISI KAMERALARA YANSIDI - Haberler

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BELDEYE İNEN KURTLARIN, KÖPEĞE SALDIRISI KAMERALARA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'da aç kalan kurtların beldeye inerek köpeklere saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

AKSARAY'da aç kalan kurtların beldeye inerek köpeklere saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 27 Şubat günü saat 02.10 sıralarında Yenikent Beldesinde meydana geldi. Aç kalan kurtlar beldedeki köpeklere de saldırdı. Kurtların belde içerisinde gezinmesi ve köpeklere saldırması bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda 2 kurdun bir köpeğe saldırdığı, bu sırada 6 köpeğin gelerek kurtları kovaladığı görülüyor. Öte yandan aynı gün Veysel Alan'a ait 3 koyun ile 3 kuzu, kurtlar tarafından telef edildi.

BELDEYE İNEN KURTLARIN, KÖPEĞE SALDIRISI KAMERALARA YANSIDI

BELDEYE İNEN KURTLARIN, KÖPEĞE SALDIRISI KAMERALARA YANSIDI

BELDEYE İNEN KURTLARIN, KÖPEĞE SALDIRISI KAMERALARA YANSIDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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