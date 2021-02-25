Belden aşağısı felç olan Feride'nin tek isteği salıncakta sallanmak

ANTALYA'da yaşayan Feride Mehmetoğlu'nun (41) küçük yaştayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle belden aşağısı felç kaldı. 7 yıldır yatağa bağlı yaşayan ve en iyi arkadaşları olan oyuncak bebekleriyle yaşama tutunan Feride'nin tek isteği ise salıncakta sallanmak.

Özbekistan'da yaşayan Safiye (61) ile Hacı Rahim Mehmetoğlu (67) çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Feride, 5 aylıkken hastalandı. Hastanede dahi ateşi düşürülemeyen Feride Mehmetoğlu'na, ateş düşürücü aşı yapıldı. İddiaya göre aşırı doz aşı nedeniyle Feride Mehmetoğlu'nun belden aşağısı felç oldu. O günden sonra uygulanan tedaviler sonunda Feride, yalnızca ayaklarını sürüyerek hareket etmeye başladı.

BEBEKLERİNE İSİMLER VERDİMehmetoğlu ailesi, 10 yıl önce 'Bizim yurdumuz Türkiye' diyerek geldikleri Antalya'ya yerleşti. Feride Mehmetoğlu, 7 yıl önce yürüme becerisini tamamen kaybederek yatağa bağımlı hale geldi. Tüm ihtiyaçlarını anne ve babasını karşıladığı Mehmetoğlu, bebek ve çocuklara duyduğu sevgiyi ise oyuncak bebekleriyle gidermeye başladı. Hediye olarak gelen bebeklerine isimler veren Feride Mehmetoğlu, en iyi arkadaşları olan bebekleriyle yaşama tutundu. Tüm yaşamı odasında geçen Feride Mehmetoğlu'nun tek isteği ise salıncakta sallanmak.7 YILDIR YATAĞA BAĞIMLIKızının her ihtiyacında yanında olduklarını söyleyen Safiye Mehmetoğlu, "Feride bebekken ateşi yükseldi ve hasta oldu. Özbekistan'da hastaneye götürdük, orada da ateşini düşüremediler. 5 aylık olmasına rağmen yüksek dozda aşı yapılınca felç geçirdi ve belden aşağısı tutmuyor. 30 yaşına kadar az da olsa ayaklarını sürüyerek hareket edebiliyordu, sadece düştüğü yerden kalkamıyordu. Aldığı kilolarla son 7 yıldır yatağa bağımlı hale geldi" dedi.Kızının oyuncak bebekleriyle vakit geçirdiğini söyleyen Mehmetoğlu, "Bebeklerini çok seviyor, 'Bunlar benim kızlarım' diyor. 'Bir insanın 2- 3 kızı olunca cennetlik oluyor' diye duyunca, bebeklerini gösterip bana 'Anne ben cennetlik miyim? Benim de 2 kızım var' diye soruyor. Çok seviyor onları, sarılıyor, öpüyor. Bana da 'Torununu öpsene' diyor. Feride zaten yaşamı seviyor. Oynamayı, çocukları, bebekleri çok seviyor. Dışarıda çocukları oynarken görüyor, 'Anne beni de çıkart' diyor" diye konuştu.'HAYALİM SALINCAKTA SALLANMAK'

Annesi ve babasının kendisini kaldırmak istediklerinde zorlanmaması için kilo vermeye çalışan Feride Mehmetoğlu, "Bebekleri ve çocukları çok seviyorum. Bütün çocukları çok seviyorum. Bütün anne ve babaların çocuklarını çok seviyorum. Bağrıma basmak istiyorum. Kaç kilo olduğumu merak ediyorum. Bu yüzden tartılmak istiyorum. Hayalim salıncakta sallanmak. Sallanmayı çok istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER